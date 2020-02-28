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Huawei выпустила среднебюджетный смартфон Huawei 40 Lite

28.02.2020 08:15

Китайская компания провела презентацию новой модели смартфона, которая входит в линейку флагманов.
Huawei выпустила среднебюджетный смартфон Huawei 40 Lite, который также не имеет сервисов Google, но его стоимость окажется ниже, чем у старших моделей.

В частности, смартфон оценили в 300 евро. Презентация новинки состоялась в Испании.

По сути Huawei 40 Lite это перелицованный вариант модели Nova 6 SE. Последний был представлен в декабре и более подробно о нем «Астера» писала ранее.

Так, Huawei 40 Lite ничем не отличается от Nova 6 SE имеет 6,4-дюймовый экран, процессор Kirin 810, основную камеру с четырьмя модулями во главе с 48-мегапиксельным датчиком.

Емкость батареи составляет 4 200 мАч, а объём оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, тогда как встроенной предложат 128 ГБ. Есть в смартфоне и модуль NFC, а также обычный разъем для наушников.

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