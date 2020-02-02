Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS

Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS02.02.2020 21:13
Huawei одна из немногих компаний в мире, которая решилась для своей техники разработать операционную систему.
Фирменная ОС получила название HarmonyOS и она изначально создана как альтернатива Android.
При этом китайская компания свою разработку пока использует исключительно в телевизорах, и недавно Honor Vision и Honor Vision Pro получили первое обновление прошивки.
Обновление HarmonyOS затронуло интерфейс, настройки, ряд встроенных приложений, а также безопасности и общих возможностей.
Помимо этого, в Honor Vision появилась поддержка глобального меню, а это может означать, что телевизоры Honor Vision могут появиться на глобальном рынке, а пока они предлагаются только в Китае.
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