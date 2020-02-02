Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS

Huawei одна из немногих компаний в мире, которая решилась для своей техники разработать операционную систему.

Фирменная ОС получила название HarmonyOS и она изначально создана как альтернатива Android.

При этом китайская компания свою разработку пока использует исключительно в телевизорах, и недавно Honor Vision и Honor Vision Pro получили первое обновление прошивки.

Обновление HarmonyOS затронуло интерфейс, настройки, ряд встроенных приложений, а также безопасности и общих возможностей.

Помимо этого, в Honor Vision появилась поддержка глобального меню, а это может означать, что телевизоры Honor Vision могут появиться на глобальном рынке, а пока они предлагаются только в Китае.