Huawei выпустила ограниченную серию смарт-часов в стиле «Железного человека»

Компания Huawei представила лимитированную серию детских умных часов Huawei Children’s Watch 5 Pro Photochromic Colorful Edition.

Особенностью модели является бихроматический безель, меняющий цвет с серебристого на золотой под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Часы выполнены в красном цвете, напоминающем костюм Железного человека из комиксов Marvel.

Технически это устройство с 1,41-дюймовым AMOLED-дисплеем, двумя камерами, SIM-картой, а также набором датчиков и функций для отслеживания местоположения ребенка.

Корпус часов имеет защиту по стандарту IP68. Продаются новинки в Китае по цене около 13 500 рублей.