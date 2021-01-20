Huawei выпустила обновления с улучшениями для Nova 8 и Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro были представлены в конце прошлого года, причем аппараты пока предлагаются только в Китае.

Китайская компания выпустила первое крупное обновление для своих смартфонов — Nova 8 и Nova 8 Pro.

Прошивка улучшает работу камеры и сканера отпечатка пальца, а также обновление повышает стабильность работы смартфонов и содержит декабрьский патч безопасности Android.

Напомним, Nova 8 и Nova 8 Pro созданы на базе процессора Kirin 985. Эти смартфоны получили OLED-экраны с разрешением FHD+ с 10-битной глубиной цвета.

Частота обновления матрицы составляет 120 Гц. Отличие смартфонов заключается в размере дисплеев и фронтальной камере.

Так, в Nova 8 Pro она двойная с датчиками на 32 и 16 Мп. В Nova 8 китайский производитель установил 16 Мп фронтальный модуль.