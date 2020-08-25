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Huawei выпустила обновление для смартфона Mate 8 пятилетней давности

25.08.2020 16:58

Китайский телекоммуникационный гигант выпустил HUAWEI Mate 8 в качестве флагманского смартфона во второй половине 2015 года. Прошло почти 5 лет с момента первого выпуска телефона. Для контекста, он дебютировал примерно в то время, когда iPhone 6s / 6s Plus, Galaxy S6 / S6 Edge и Galaxy Note 5 были предметом обсуждения. Но даже по прошествии этих многих лет телефон получает новое системное обновление, что неслыханно в мире Android.

Huawei выпустила обновление для смартфона Mate 8 пятилетней давности

Из всех смартфонов, выпущенных в 2015 году, Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus — единственные устройства, которые получают регулярные обновления программного обеспечения. Эти двое подходят даже для iOS 14, релиз которой запланирован на осень.

Удивительно, но Huawei выпускает новое обновление системы для Mate 8 с номером сборки 8.0.0.850 (C00) в Китае. Вероятно, это первый раз, когда Android-смартфон пятилетней давности получает официальное обновление программного обеспечения от компании.

В настоящее время этот телефон работает под управлением EMUI 8.0 на базе Android Oreo. Для тех, кто не знает, это было первое устройство Huawei с EMUI 4.0 на базе Android 6.0 Marshmallow. Как и обещала компания, он получил два основных обновления Android и EMUI .

Новое обновление для HUAWEI Mate 8 , которое выходит после окончания поддержки программного обеспечения, повышает уровень исправления безопасности до июля 2020 года. Что наиболее важно, оно добавляет функцию «Smart Charge», которая сокращает старение батареи за счет адаптации и предотвращение непрерывной зарядки полностью заряженного аккумулятора.

Тем не менее, обновление OTA весит 222 МБ и в настоящее время ограничено китайским вариантом телефона с номером модели NXT-AL10 . Мы ожидаем, что глобальные варианты получат его в ближайшие дни.

Стоит отметить, что аналогичное обновление было также выпущено для HUAWEI Mate 9 / Mate 9 Pro (2016), HUAWEI P9 / P9 Plus (2016) и HUAWEI P10 / P10 Plus (2017).

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