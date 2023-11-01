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Huawei выпустила новый смартфон Nova 11 SE по цене от 26 тыс. рублей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

Huawei представила новый смартфон среднего ценового сегмента Nova 11 SE, оснащенный операционной системой HarmonyOS. Эта модель выделяется своим фокусом на камеры, быструю зарядку и качественный дисплей.

Особенностью Nova 11 SE является его камерная система. Она состоит из трех задних камер: основной модуль с разрешением 100 Мп, широкоугольный объектив в 8 Мп и макрообъектив в 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Смартфон поддерживает ночную съемку, портретный режим и 10-кратный цифровой зум.

Huawei выпустила новый смартфон Nova 11 SE по цене от 26 тыс. рублей

Характеристики Huawei Nova 11 SE включают плоский 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Внутри устройства работает процессор Snapdragon 680. Варианты памяти включают 8 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. Батарея смартфона имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Huawei выпустила новый смартфон Nova 11 SE по цене от 26 тыс. рублей

Дизайн Nova 11 SE представлен плоскими алюминиевыми рамками по бокам. На боковых гранях расположены слот для двух SIM-карт, порт USB-C, стереодинамики и кнопка блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев. Однако стоит отметить, что устройство не поддерживает сети 5G и не имеет защиты от воды и пыли, а также беспроводную зарядку.

Huawei выпустила новый смартфон Nova 11 SE по цене от 26 тыс. рублей

Новый Huawei Nova 11 SE будет доступен для покупки в Китае с 10 ноября. Цена составляет 1999 юаней (около 25 800 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а версия с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти будет стоить 2199 юаней (около 28 000 рублей).

Huawei выпустила новый смартфон Nova 11 SE по цене от 26 тыс. рублей Huawei выпустила новый смартфон Nova 11 SE по цене от 26 тыс. рублей Huawei выпустила новый смартфон Nova 11 SE по цене от 26 тыс. рублей

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