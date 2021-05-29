Huawei выпустила новую версию флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro+

Huawei на домашнем рынке выпустила новую версию смартфона Mate 40 Pro+.

Компания представила модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, причем ее цена практически такая же как на старте продаж версии 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Новинку предлагают приобрести за 1400 долларов.

Напомним, Huawei Mate 40 Pro+ получил экран водопад с изогнутыми краями, и камеру с датчиками 50, 20, 12 и 8 Мп. В основной камере есть 10-кратный зум и оптическая стабилизация.

С фронтальной стороны аппарата в отверстии экрана находится 13 Мп камера.

Под «капотом» расположен аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт и 50-ватной беспроводной площадки.