Huawei выпустила новую версию флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro+29.05.2021 11:54
Huawei на домашнем рынке выпустила новую версию смартфона Mate 40 Pro+.
Компания представила модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, причем ее цена практически такая же как на старте продаж версии 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.
Новинку предлагают приобрести за 1400 долларов.
Напомним, Huawei Mate 40 Pro+ получил экран водопад с изогнутыми краями, и камеру с датчиками 50, 20, 12 и 8 Мп. В основной камере есть 10-кратный зум и оптическая стабилизация.
С фронтальной стороны аппарата в отверстии экрана находится 13 Мп камера.
Под «капотом» расположен аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт и 50-ватной беспроводной площадки.
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