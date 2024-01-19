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Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS Next для разработчиков

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Китайская компания продолжает развивать собственную операционную систему, работая над ее усовершенствованием.  Huawei стремится составить серьезную конкуренцию другим популярным операционным системам.

Недавно Huawei выпустила новую версию HarmonyOS с приставкой к названию Next для разработчиков, что свидетельствует о серьезном стремлении компании развивать свою платформу.

Коммерческий запуск ожидается в четвертом квартале этого года, что открывает новую главу в истории Huawei. Однако самое интересное заключается в том, что компания приняла решение отказаться от Android-приложений, что является явным сигналом о том, что Huawei готова проходить свой собственный путь.

Huawei сосредоточена не только на разработке программного обеспечения, но и создает целую экосистему. Она уже получила поддержку более 200 отраслевых партнеров и уже к концу года производитель намерен привлечь до 5000 партнеров к концу 2024 года.

Известные компании, такие как Meituan, уже присоединились к Huawei, создавая приложения специально для HarmonyOS.

Huawei также вкладывает значительные средства в этот проект, выделив 7 миллиардов юаней в создание инноваций в различных областях.

 

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