Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS Next для разработчиков

Китайская компания продолжает развивать собственную операционную систему, работая над ее усовершенствованием. Huawei стремится составить серьезную конкуренцию другим популярным операционным системам.

Недавно Huawei выпустила новую версию HarmonyOS с приставкой к названию Next для разработчиков, что свидетельствует о серьезном стремлении компании развивать свою платформу.

Коммерческий запуск ожидается в четвертом квартале этого года, что открывает новую главу в истории Huawei. Однако самое интересное заключается в том, что компания приняла решение отказаться от Android-приложений, что является явным сигналом о том, что Huawei готова проходить свой собственный путь.

Huawei сосредоточена не только на разработке программного обеспечения, но и создает целую экосистему. Она уже получила поддержку более 200 отраслевых партнеров и уже к концу года производитель намерен привлечь до 5000 партнеров к концу 2024 года.

Известные компании, такие как Meituan, уже присоединились к Huawei, создавая приложения специально для HarmonyOS.

Huawei также вкладывает значительные средства в этот проект, выделив 7 миллиардов юаней в создание инноваций в различных областях.