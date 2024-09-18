Huawei выпустил роутер с Wi-Fi 7 на базе HarmonyOS

Huawei анонсировал новый роутер BE7, который отличается высокой пропускной способностью и специальным игровым режимом. Он способен самостоятельно отслеживать приложения на ПК и приоритизировать геймерскую активность.

Роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и обеспечивает скорость до 6500 Мбит/с. Для подавления помех используется технология 4K QAM, а устойчивый сигнал гарантируют четыре внешние антенны, активная система охлаждения и шесть усилителей.

Модель оснащена четырьмя портами Ethernet (два на 2,5 Гбит/с и два на 1 Гбит/с). Оперативная память роутера составляет 512 МБ, а флеш-накопитель — 128 МБ. Настройку сети и функции родительского контроля можно выполнить через мобильное приложение AI Life.

Роутер BE7 уже доступен в Китае по цене 599 юаней (7700 руб.).