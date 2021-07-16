HUAWEI выпускает HMS Core 6.0 для мировых рынков

Huawei совершенствует ядро ​​HMS после запрета в США. По заявлению компании, теперь она выпустила HMS Core 6.0 для мировых рынков.

В прошлом месяце на конференции HUAWEI DEVELOPER DAY компания представила HMS Core 6.0 в Китае. Спустя несколько недель последняя версия мобильных сервисов HUAWEI теперь доступна на международных рынках.

Согласно официальному пресс-релизу, последняя версия HMS Core содержит улучшения для мультимедиа, графики, телекоммуникаций и других. Компания сообщает, что выпустила APK-файл HMS Core 6.0 для всех устройств. Следовательно, разработчики могут начать использовать недавно представленные функции.

Говоря об улучшениях в медиа-отделе, AV Pipeline Kit теперь предоставляет предварительно настроенные конвейеры для видео сверхвысокого разрешения, обнаружения звуковых событий и других медиа-сервисов. Что касается графики, набор для 3D-моделирования предлагает возможности на основе искусственного интеллекта, такие как реконструкция 3D-объектов и создание материалов с помощью камеры RGB для электронной коммерции, а также приложения для анимации.

Кроме того, в комплекте компьютерной графики появилась новая функция «объемного тумана», которая помогает сделать сцены в помещении более реалистичными для мобильных игр следующего поколения. Эта функция требует поддержки Vulkan.

Для телекоммуникаций Network Kit поставляется с обновленной функцией прогнозирования сетевой среды на базе искусственного интеллекта. Считается, что это сокращает сетевую задержку приложений более чем на 20%.

И последнее, но не менее важное: HMS Core 6.0 также поставляется с новыми сервисами, такими как набор членства, комплект видеоредактора и комплект аудиоредактора.

Источник — Astera.