Меню
Поиск

USD/RUB: 73.28 EUR/RUB: 86.63 BTC/USD: 8756.9

6 сентября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei возглавил рейтинг лучших производителей смартфонов в РФ

06.08.2020 10:37

В компании Canalys опубликовали отчет по продажам смартфонов на российском рынке.
Также в отчете отобразили самых лучших производителей смартфонов по итогам второго квартала года.

В обновленном рейтинге самых продаваемых смартфонов лучшей оказалась компания Huawei, которая на российском рынке заняла долю в 30%.

В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 8 процентов. Такого результата компании удалось добиться даже несмотря на санкции со стороны США, которые не позволяют производителю использовать в своих устройствах сервисы Google.

На втором месте оказалась китайская компании Xiaomi с долей на рынке 24%. В тройке самых продаваемых брендов располагается Samsung с долей 22%, при этом поставки этих смартфонов во втором квартале сократились на 43%.

Apple и vivo находятся в первой пятерке лидеров с долями 12 и 2% соответственно. При этом объёмы поставок последней увеличились на рекордные 497%.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги