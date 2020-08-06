Huawei возглавил рейтинг лучших производителей смартфонов в РФ

В компании Canalys опубликовали отчет по продажам смартфонов на российском рынке.

Также в отчете отобразили самых лучших производителей смартфонов по итогам второго квартала года.

В обновленном рейтинге самых продаваемых смартфонов лучшей оказалась компания Huawei, которая на российском рынке заняла долю в 30%.

В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 8 процентов. Такого результата компании удалось добиться даже несмотря на санкции со стороны США, которые не позволяют производителю использовать в своих устройствах сервисы Google.

На втором месте оказалась китайская компании Xiaomi с долей на рынке 24%. В тройке самых продаваемых брендов располагается Samsung с долей 22%, при этом поставки этих смартфонов во втором квартале сократились на 43%.

Apple и vivo находятся в первой пятерке лидеров с долями 12 и 2% соответственно. При этом объёмы поставок последней увеличились на рекордные 497%.