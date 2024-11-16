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Huawei вошла в топ-3 мирового рынка складных телефонов в III квартале 2024 года

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Согласно отчету IDC, Huawei заняла третье место на мировом рынке складных телефонов в третьем квартале 2024 года, демонстрируя заметное возвращение компании, несмотря на отсутствие новых запусков за пределами Китая.

Доля рынка Huawei составила 13,2%, что связано с успехом на внутреннем рынке.

Флагманский телефон Mate XT привлек большое внимание в Китае и вскоре будет представлен на международном рынке, что может способствовать росту продаж.

Эксперты полагают, что к первому кварталу 2025 года Huawei может укрепить свои позиции на рынке складных устройств, что будет зависеть от успешных запусков новых продуктов.

Тем временем Samsung вернула себе первое место с долей рынка в 51% благодаря удачным моделям Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Lenovo с брендом Motorola занимает второе место с долей 15,1%, а Honor и Xiaomi замыкают пятерку лидеров с 7,6% и 6,3% соответственно.

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