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Huawei вновь стал мировым лидером по продаже смартфонов

01.07.2020 14:40

Китайская компания снова смогла стать лидером по продажам новых смартфонов на мировом рынке, причем ей это удается уже второй месяц подряд.
Специалисты полагают, что по итогам июня лидером вновь станет Samsung, так как на мировом рынке возобновляется спрос на смартфоны, который упал из-за коронавируса.

Так, Huawei лидировала на мировом рынке смартфонов в апреле, и лидерство ей удалось удержать еще и в мае. В отчетный период китайский бренд занял долю в 19,7%, тогда как показатель доли у Samsung составил 19,6%.

Что касается других брендов смартфонов, то после них с 13-процентной долей в тройке лидеров оказалась Apple. По 8% доли в мае имели китайские бренды Oppo, Xiaomi и Vivo.

Если говорить об объёмах продаж смартфонов за май, то они составили 81,97 млн экземпляров.

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