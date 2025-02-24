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Huawei вновь лидирует на рынке складных устройств в Китае с Mate X5

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В 2024 году Huawei снова заняла первое место на китайском рынке складных устройств, благодаря популярности модели Mate X5.

Huawei вновь лидирует на рынке складных устройств в Китае с Mate X5

Устройство привлекло внимание потребителей своим стильным дизайном, интеллектуальными функциями искусственного интеллекта и современными технологиями.

По данным компании Counterpoint, рынок складных устройств в Китае вырос на 27% в прошлом году, но сейчас темпы роста замедлились. В списке самых продаваемых складных телефонов в этом году оказались только три бренда: Huawei, Vivo и Honor.

Huawei Mate X5 занял первое место, составив 28,1% от общего объема продаж. Этот успех был поддержан передовыми функциями устройства и мощным процессором Kirin 5G. На втором месте оказался Pocket 2 с продажами 10,7%, который стал популярным благодаря компактному дизайну и функционалу.

Новые модели, такие как Nova Flip и Mate X6, также способствовали росту компании. Honor приблизилась к Huawei, заняв значительную долю рынка с моделями Magic Vs2 и Vs3. Vivo X Fold 3 занял третье место с 5,3% рынка.

Counterpoint ожидает, что в 2025 году на рынке появится больше инновационных складных телефонов с улучшенной интеграцией программного обеспечения и аппаратных решений.

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