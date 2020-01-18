Huawei вместо Google Maps на смартфоны установит навигацию TomTom

Карты TomTom появятся на смартфонах китайской компании. Нидерландская компания объявила, что закрывает сделку с Huawei Technologies, и после этого на аппаратах Huawei станет доступна навигация и сервисы картографического сервиса.

В Huawei карты TomTom заменят Google Maps, так как китайскому производителю сейчас запрещено пользоваться сервисами от Google, а также устанавливать на аппараты сертифицированную версию Android.

Когда именно TomTom начнут устанавливать на смартфоны самого популярного производителя смартфонов в Китае неизвестно.

Напомним, власти США ввели санкции против Huawei. В частности американским компаниям запретили работать с Huawei (покупать у них оборудование, продавать комплектующие и предоставлять услуги).