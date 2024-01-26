Huawei вернулась в пятерку лидеров на рынке смартфонов в Китае

По последним данным Canalys, рынок мобильных телефонов в Китае продолжает сокращаться, но замедлил свои темпы в четвертом квартале 2023 года. Общие поставки смартфонов составили 73,9 млн устройств, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

В пятерку крупнейших брендов по объему продаж вошли Apple, Honor, Vivo, Huawei и Xiaomi. Особенно интересно отметить, что поставки Huawei существенно выросли на 48% по сравнению с прошлым годом и вернули их на четвертое место в рейтинге лидеров.

Apple остается лидером рынка с 17,5 млн устройств, что на 6% больше, чем в прошлом году. Honor занимает второе место с 11,7 млн устройств и 16% долей рынка. Vivo следует на третьем месте с 11,3 млн устройств.

Huawei смогла увеличить поставки на 47% и отгрузила 10,4 млн устройств, заняв четвертое место. Аналитик Canalys research, Лукас Чжун, отмечает, что возвращение Huawei обусловлено моделью «Mate 60 Pro», которая использует собственные чипы Kirin и инновационные функции, такие как спутниковая связь. Xiaomi замыкает пятерку лидеров с 9,5 млн устройств.

В целом, за весь 2023 год поставки смартфонов в Китае сократились на 5% до 273 млн единиц. Apple впервые возглавила годовой рейтинг поставок в Китае с небольшим ростом на 1% и долей рынка, которая выросла до 19%.

Vivo, Oppo и Honor удерживают стабильную долю рынка в 16% соответственно, и их ежегодные поставки составляют 44,5 млн, 43,9 млн и 43,6 млн устройств.

Xiaomi сохраняет пятое место на рынке с долей 13%. Huawei продемонстрировала значительный рост: ее доля на рынке выросла с 8% в 2022 году до 12% в 2023 году, а объем поставок увеличился на 48%.