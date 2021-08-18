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Huawei вернется на вершину смартфонов, несмотря на санкции США

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Председатель Huawei Technologies только что заявил, что компания стремится вернуться на «трон» смартфонов, несмотря на то, что ее операции с мобильными телефонами подорваны санкциями США.

Huawei вернется на вершину смартфонов, несмотря на санкции США

Для тех, кто не знает, бывший президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении китайского технологического гиганта и поместил его в черный список экспорта еще в 2019 году. Это запретило компании получать ключевые технологии из США, что повлияло на ее способность разрабатывать собственные микросхемы и приобретать компоненты в своей цепочке поставок. Председатель компании Го Пин заявил в недавнем интервью с персоналом: «Всем известно, что телефонные чипы нуждаются в передовых технологиях небольшого размера с низким энергопотреблением. Huawei может разработать его, но никто не может помочь нам сделать это: мы застряли».

Хотя Гуо считает, что эта проблема разрешима, добавляя, что «Huawei продолжит существовать в области мобильных телефонов, и с постоянным прогрессом в производстве чипов трон смартфонов в конечном итоге вернется». Несмотря на то, что всего два года назад он был одним из крупнейших производителей смартфонов в мире, за последнее время этот бренд выпал из топ-5 списков поставщиков. Кроме того, компании даже пришлось продать свой бюджетный смартфон Honor, чтобы сохранить бренд.

Huawei вернется на вершину смартфонов, несмотря на санкции США

На данный момент выручка Huawei снизилась на 29 процентов в первой половине этого года, что является самым большим ее падением. Падение доходов было особенно заметным в его потребительских бизнес-операциях, таких как смартфоны, где выручка упала на 47%, до 135,7 млрд юаней (примерно 21 млрд долларов США).

Источник — Astera.

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