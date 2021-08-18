Huawei вернется на вершину смартфонов, несмотря на санкции США

Председатель Huawei Technologies только что заявил, что компания стремится вернуться на «трон» смартфонов, несмотря на то, что ее операции с мобильными телефонами подорваны санкциями США.

Для тех, кто не знает, бывший президент США Дональд Трамп ввел новые санкции в отношении китайского технологического гиганта и поместил его в черный список экспорта еще в 2019 году. Это запретило компании получать ключевые технологии из США, что повлияло на ее способность разрабатывать собственные микросхемы и приобретать компоненты в своей цепочке поставок. Председатель компании Го Пин заявил в недавнем интервью с персоналом: «Всем известно, что телефонные чипы нуждаются в передовых технологиях небольшого размера с низким энергопотреблением. Huawei может разработать его, но никто не может помочь нам сделать это: мы застряли».

Хотя Гуо считает, что эта проблема разрешима, добавляя, что «Huawei продолжит существовать в области мобильных телефонов, и с постоянным прогрессом в производстве чипов трон смартфонов в конечном итоге вернется». Несмотря на то, что всего два года назад он был одним из крупнейших производителей смартфонов в мире, за последнее время этот бренд выпал из топ-5 списков поставщиков. Кроме того, компании даже пришлось продать свой бюджетный смартфон Honor, чтобы сохранить бренд.

На данный момент выручка Huawei снизилась на 29 процентов в первой половине этого года, что является самым большим ее падением. Падение доходов было особенно заметным в его потребительских бизнес-операциях, таких как смартфоны, где выручка упала на 47%, до 135,7 млрд юаней (примерно 21 млрд долларов США).

Источник — Astera.