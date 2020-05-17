Huawei в России скоро представит новые смартфоны и наушники

Huawei в России скоро представит новые смартфоны и наушники17.05.2020 14:57
Huawei для российского рынка анонсировала новые продукты, среди которых будут смартфоны серии Huawei Y и новые беспроводные наушники.
Китайская компания опубликовала тизер, в которой указано, что скоро в России появятся наушники FreeBuds 3i с системой шумоподовления и три новых смартфона серии Huawei Y.
Наушники FreeBuds 3i уже продаются на глобальном рынке по цене 112 долларов.
Что касается смартфонов, то на изображении указаны Huawei Y6p и Huawei Y5p. Третий аппарат похож на Huawei Y9s, который в России доступен с декабря прошлого года.
Пока не сообщается, когда именно состоится презентация новинок от китайской компании.
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