Huawei в России скоро представит новые смартфоны и наушники

Huawei для российского рынка анонсировала новые продукты, среди которых будут смартфоны серии Huawei Y и новые беспроводные наушники.

Китайская компания опубликовала тизер, в которой указано, что скоро в России появятся наушники FreeBuds 3i с системой шумоподовления и три новых смартфона серии Huawei Y.

Наушники FreeBuds 3i уже продаются на глобальном рынке по цене 112 долларов.

Что касается смартфонов, то на изображении указаны Huawei Y6p и Huawei Y5p. Третий аппарат похож на Huawei Y9s, который в России доступен с декабря прошлого года.

Пока не сообщается, когда именно состоится презентация новинок от китайской компании.