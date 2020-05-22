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Huawei в России представила бюджетные смартфоны Y8p, Y6p и Y5p

22.05.2020 11:03

Huawei для российского рынка представила три недорогих смартфона Huawei Y8p, Y6p и Y5p, а также запустила новую акцию, в которой примут участие покупатели новинок.
В рамках акции «Лови призы с Huawei» покупатели Y8p, Y6p и Y5p могут выиграть новые смартфоны или набор за 190 тыс. рублей, в который входит ноутбук, планшет, смартфон, часы и беспроводные наушники. Подробности акции указаны на сайте компании.

Самой продвинутой моделью среди представленных стал Huawei Y8p. В этом аппарате установили 6,3-дюймовый OLED экран с разрешением 2400х1080 пикселей, подэкранным сканером и каплевидным вырезом для фронтальной 16 Мп камеры.

Памяти в аппарате 4 ГБ ОЗУ и 128 постоянной. В основе китайской новинки лежит процессор Kirin 710F.

Основная камера новинки получила три модуля — 48, 8 и 2 Мп. Прием заказов на Huawei Y8p начнется с 26 мая, а вся новая серия поступит в продажу 5 июня. Стоимость Huawei Y8p составляет 17 тыс. рублей.

В Huawei Y6p тоже установлен 6,33-дюймовый дисплей, но он уже выполнен по технологии IPS, и его разрешение составляет 1600х720 пикселей.

В нем также есть каплевидный вырез под фронтальную камеру на 8 Мп, но нет подэкранного сканера отпечатка пальца, который расположен на задней панели.

На ней также установлена тройная камера с разрешением 13, 5 и 2 Мп. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio P22, который дополняет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Huawei в России представила бюджетные смартфоны Y8p, Y6p и Y5p

Цена на Huawei Y6p составляет 10 999 рублей. Самым простым среди представленных смартфонов считается Huawei Y5p, а у него самый маленький экран – 5,54-дюйма и установлена одинарная камера на 8 Мп. С лицевой стороны размещена 5 Мп камера.

В основе этого аппарата лежит чип MediaTek Helio P22. Памяти производитель установил 2 ГБ оперативной и 32 Б постоянной.

Huawei Y5p стоит 6 990 рублей. Все представленные смартфоны работают под управлением Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1.

Сервисов Google в новинках нет, а также отсутствует и магазин приложений Google Play, но вместо него предлагается App Gallery.

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