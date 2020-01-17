Huawei в России начала распространять прошивку EMUI 10

Китайская компания озвучила сроки выхода новой версии фирменной оболочки для смартфонов Huawei.

В общей сложности обновление до EMUI 10 в России получит 35 моделей смартфонов.

В первом полугодии компания обновит 10 моделей. Первыми фирменную оболочку получат аппараты серии Huawei P30 и Mate20, которые производитель обновит в январе-феврале.

Для проверки обновления пользователю нужно перейти в настройки смартфона и выбрать пункт Обновление ПО.

Напомним, EMUI 10 получила обновленный интерфейс, новую анимацию и более стабильную систему за счет перераспределения работы «железа».