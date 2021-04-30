Huawei в России начала продажи умного браслета Huawei Band 6 с огромным экраном

Huawei в РФ начала принимать заказы на новый фитнес-браслет Huawei Band 6.

Эта новинка сейчас доступна со скидкой, первые покупатели ее могут заказать за 3490 руб. После 13 мая фитнес-браслет будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 3990 рублей.

Huawei Band 6 получил прямоугольный безрамочный экран с разрешением 1,47 дюйма. Дисплей устройства выполнен по технологии AMOLED.

Huawei Band 6 будет предлагаться в нескольких вариантах: «графитовый черный», «янтарный восход», «розовая сакура» и «насыщенный зеленый».

С помощью Huawei Band 6 пользователь сможет круглосуточно отслеживать уровень насыщения крови кислородом, следить за сердечным ритмом и менструальным циклом. В браслете есть 11 профессиональных спортивных режимов и 85 настраиваемых.

Заявлено, что на одном заряде браслет проработает до 14 дней.