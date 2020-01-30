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Huawei в РФ представила обновлённые умные часы Huawei Watch GT 2

30.01.2020 14:41

Huawei на российском рынке представила обновленную версию часов Huawei Watch GT 2, которые получили более премиальный дизайн и 3D-стекло Corning Gorilla Glass.
Huawei Watch GT 2 в РФ были представлены еще осенью прошлого года, а теперь модель получила внешнее обновление.

Их начнут предлагать с 14 февраля по цене 18 990 рублей за версию 42 мм и 19 990 рублей за модификацию диаметром 46 мм.

Старые версии будут доступны за 13 990 и 14 990 рублей.
В обновленных часах добавили новые циферблаты, установили керамический безель и изменили браслеты.

В Huawei Watch GT 46 мм была еще увеличена батарея и появилась поддержка телефонных вызовов через беспроводное соединение.

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