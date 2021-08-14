Huawei в РФ начала продажи детских планшетов Huawei MatePad T Kids Edition

Серия MatePad T Kids Edition полностью создана для детей, у нее оптимизация выполнена как в программном обеспечении, так и во внешнем виде.

На российском рынке стартовали продажи детских планшетов под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.0.

На выбор предлагается две версии — с 8-дюймовым и 9,7-дюймовым дисплеями. Не зависимо от версии планшет оснащен специальным защитным чехлом с подставкой, которая может выступать в качестве ручки для переноски.

Также для планшета разработан стилус, причем его оболочка выполнена из гигиеничного силикона.

Помимо этого, планшет получил специальное программное обеспечение для детей.

Планшет будет блокироваться при зарядке, предупреждать о неправильной позе ребенка и неровной дороге.

Еще есть специальные настройки родительского контроля и стандартный режим планшета, который будет актуален для детей более старшего возраста.

В 8-дюймовой версии установили 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, а в старшей версии ОЗУ 2 ГБ и постоянной памяти — 32 ГБ.

В качестве «сердца» в 8-дюймовом планшете установлен процессор MediaTek MT8768. В 9,7-дюймовой версии под «капотом» находится фирменный чип Kirin 710A. Аппараты также получили камеры на 5 Мп и 2 Мп и аккумулятор на 5100 мАч.

Стоимость Huawei MatePad T 8 в РФ составляет 12 990 рублей, а за Huawei MatePad T 10 придется заплатить 14 990 рублей.