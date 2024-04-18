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Huawei в РФ начала продавать смартфоны Huawei Nova 12i, Nova 12S и Huawei Nova 12

Автор На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

Россиянам стали доступны для покупки новые модели смартфонов от компании Huawei.

Китайский производитель предлагает для покупки модели: Huawei Nova 12i, Nova 12S и Huawei Nova 12SE. Причем по традиции компании Huawei, первые покупатели смартфонов получат подарки.

Так, за 1 рубль предлагают наушники FreeBuds 5i или программу «Huawei Care Защита экрана» на 3 месяца.

Huawei Nova 12S с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти доступен по цене 35 999 рублей;
Huawei Nova 12SE с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти предлагается за 27 999 рублей;
Huawei Nova 12i с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стартует по цене 17 999 рублей, но после предзаказа цена повысится до 19 999 рублей.

Huawei Nova 12i обладает 6,7-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+, основной камерой на 108 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 680, и аккумулятор емкость 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 40 Вт.

Huawei Nova 12S оснащен экраном OLED с частотой 120 Гц, основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 60 Мп. Этот аппарат уже оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 778G 4G и аккумулятором емкость 4500 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 66 Вт.

Huawei Nova 12SE, оснащен батарей на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, но в устройстве используется дисплей с максимальной частотой обновления 90 Гц.

В основе новинки лежит процессор Qualcomm Snapdragon 680, основная камера оснащена матрицей на 108 Мп, фронтальный модуль на 32 Мп.

Huawei в РФ начала продавать смартфоны Huawei Nova 12i, Nova 12S и Huawei Nova 12

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