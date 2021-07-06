Huawei в РФ начала прием предзаказов на умные часы Huawei Watch 3

Смарт-часы Huawei Watch 3 работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.

В РФ стартовал прием заказов на новые флагманские часы серии Huawei Watch 3, которые предлагают в двух версиях — Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro.

Первые получили стальной корпус и поддержку eSIM. В Huawei Watch 3 Pro корпус выполнили из титана, а вместо стекла используется сапфировое стекло.

Сейчас китайский производитель предлагает заказать Huawei Watch 3 Active LTE и Huawei Watch 3 Classic LTE за 29 999 рублей, а Huawei Watch 3 Pro Classic LTE за 36 999 рублей.

Причем в подарок к часам покупатели получат беспроводные наушники FreeBuds Pro. В России их отдельно продают за 14 990 рублей. В розничных магазинах новые смарт-часы появятся 16 июля.