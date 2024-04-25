Huawei в первом квартале 2024 года вернула лидирующее место на рынке КНР

Huawei снова заняла первое место на рынке смартфонов в Китае в первом квартале 2024 года.

Это стало известно из отчета исследовательской компании IDC. В этом квартале было продано 69,26 миллиона смартфонов только на китайском рынке, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

Honor также показал хорошие результаты и занял долю рынка в 17,1%, что на 13,2% больше, чем годом ранее. Huawei также вернулась на рынок и почти сравнялась с Honor, имея долю рынка в 17%.

Компания Huawei добилась впечатляющего годового роста в размере 110%. Oppo и Apple занимают третью и четвертую позиции соответственно, но они столкнулись со снижением поставок в годовом исчислении.

Apple также корректировала цены, чтобы быть конкурентоспособной на рынке, но IDC предупреждает, что компания может столкнуться с растущей конкуренцией от других производителей в Китае.

Vivo заняла пятое место с ростом доли рынка на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

В целом, Huawei вернула свое первое место на рынке смартфонов в Китае, и конкуренция среди производителей продолжает расти.