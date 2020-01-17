Huawei в марте представит спецверсию P40 Pro Premium Edition

Huawei в марте представит спецверсию P40 Pro Premium Edition17.01.2020 21:54
В этом смартфоне предложат пентакамеру, а за счет него в линейке новых P40 будет не две, а три модели.
Упоминания о двух моделях смартфонов уже были, при этом сообщение, о том, что готовится специальная версия P40 Pro Premium Edition появилось впервые.
В целом он будет похож на младшие модели, но будет отличаться основной камерой, где будет пять модулей, десятикратный оптический зум, а корпус модели выполнят из керамики.
Конкурентом этой модели называют смартфон Galaxy S20 Ultra. Презентация новой флагманской линейки смартфонов Huawei от Huawei должна состояться в марте.
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