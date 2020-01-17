Huawei в марте представит спецверсию P40 Pro Premium Edition

В этом смартфоне предложат пентакамеру, а за счет него в линейке новых P40 будет не две, а три модели.

Упоминания о двух моделях смартфонов уже были, при этом сообщение, о том, что готовится специальная версия P40 Pro Premium Edition появилось впервые.

В целом он будет похож на младшие модели, но будет отличаться основной камерой, где будет пять модулей, десятикратный оптический зум, а корпус модели выполнят из керамики.

Конкурентом этой модели называют смартфон Galaxy S20 Ultra. Презентация новой флагманской линейки смартфонов Huawei от Huawei должна состояться в марте.