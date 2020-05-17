Huawei в Китае свыше 10 моделей смартфонов обновляет до EMUI 10.1

Новая версия EMUI 10 была представлена в марте. Ее сейчас можно встретить на смартфонах серии Huawei P40 и Huawei P30, а также других моделях.

Недавно китайская компания объявила о возможности установки бета-версии EMUI 10.1 на аппараты Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Mate 20 RS Porsche Edition, nova 5 Pro, MediaPad M6, а также оболочки Magic UI 3.1 на устройства Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, Honor Magic 2, Honor 9X, Honor 9X Pro.

Пока все эти смартфоны могут быть обновлены только в Китае, пишет «Сайт интересных новостей».

Для установки бета-версии EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 пользователь должен быть зарегистрирован на сайте компании, как тестировщик ранних сборок.