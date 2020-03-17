Huawei в Европе запустила альтернативу Apple Music и Spotify

Huawei в Европе запустила альтернативу Apple Music и Spotify17.03.2020 10:09
Китайская компания Huawei в ЕС запустила новый сервис под названием Huawei Music, который будет конкурировать с такими популярными музыкальными потоками как Apple Music и Spotify.
Huawei Music в будущем станет доступен и на территории РФ, а сейчас в Европе подписку на него можно оформить за 10 евро.
Мобильную программу Huawei Music на смартфоны можно установить через магазин AppGallery, а на устройствах Huawei и Honor сервис уже предустановлен.
Сейчас в Huawei Music количество музыкальных композиций уступает Apple Music, Spotify и другим лидерам рынка, но в компании обещают расширить библиотеку.
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