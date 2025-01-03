Huawei в 2025 году представит пять ноутбуков и компактные планшеты

Huawei планирует представить ряд новых продуктов в 2025 году, включая пять мощных ПК и небольшой планшет.

Согласно последним утечкам, компания может выпустить обновлённые модели ноутбуков MateBook, которые будут выделяться новыми функциями и поддержкой HarmonyOS.

По информации пользователя Weibo @FixedFocus, ожидаются следующие модели MateBook:

MateBook D 14

MateBook D 16

MateBook 14

MateBook X Pro

MateBook Hi GT 14

MateBook GT 14, представленный в прошлом году, обладает высокой производительностью благодаря дискретному графическому процессору и процессору Intel Core Ultra 9.

Новые ПК, вероятно, будут иметь улучшенные показатели производительности и возможности искусственного интеллекта. Ожидается, что в будущих ноутбуках появится HarmonyOS PC и Kirin PC.

Кроме того, в утечке упоминается новый 8-дюймовый планшет от Huawei.

Источник: huaweicentral