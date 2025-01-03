Главная » Новости

Huawei в 2025 году представит пять ноутбуков и компактные планшеты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Huawei планирует представить ряд новых продуктов в 2025 году, включая пять мощных ПК и небольшой планшет.

Согласно последним утечкам, компания может выпустить обновлённые модели ноутбуков MateBook, которые будут выделяться новыми функциями и поддержкой HarmonyOS.

По информации пользователя Weibo @FixedFocus, ожидаются следующие модели MateBook:

MateBook D 14
MateBook D 16
MateBook 14
MateBook X Pro
MateBook Hi GT 14

MateBook GT 14, представленный в прошлом году, обладает высокой производительностью благодаря дискретному графическому процессору и процессору Intel Core Ultra 9.

Новые ПК, вероятно, будут иметь улучшенные показатели производительности и возможности искусственного интеллекта. Ожидается, что в будущих ноутбуках появится HarmonyOS PC и Kirin PC.

Кроме того, в утечке упоминается новый 8-дюймовый планшет от Huawei.

 

Источник: huaweicentral

Huawei
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.