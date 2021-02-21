Huawei в 2021 году более чем вдвое сократит выпуск смартфонов и уменьшит ассортимент

Санкции со стороны властей США серьезно влияют на развитие китайской компании, но при этом Huawei не сдается и продолжает выпускать новые модели.

Тем не менее Huawei готовится к самому худшему, и в 2021 году более чем вдвое сократит выпуск смартфонов и уменьшит ассортимент.

Как выяснили журналисты Nikkei, китайская компания уже сообщила поставщикам, сколько будет заказывать комплектующих в этом году.

Если верить информации источника, то в 2021 году Huawei закажет комплектующих на 70-80 млн смартфонов меньше, чем годом ранее.

То есть объёмы производства будут снижены на 60%. В прошлом году производитель реализовал на рынке 189 млн устройств.

Помимо этого планируется и сокращение модельного ряда, причем большинство моделей будут выпускать с поддержкой сетей четвертого поколения. А вот смартфонов с 5G станет меньше из-за проблем с деталями для таких гаджетов.