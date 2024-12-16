Huawei уже в конце декабря может представить новый процессор Kirin 8000

Китайская компания готовит следующее поколение своих процессоров и уже известны некоторые подробности, в том числе и предполагаемая дата дебюта.

Huawei может анонсировать новый чип Kirin 8 в январе 2025 года. Китайская компания уже продолжительное время работает над процессором для смартфонов среднего класса, и ожидается, что в следующем месяце она представит новую серию устройств.

Согласно информации инсайдера FixedFocus, Kirin 8 будет иметь значительные улучшения в производительности и энергоэффективности. Ожидается, что новый чип обеспечит мощность, сопоставимую с флагманскими моделями.

Существует мнение, что Kirin 8 может дебютировать в смартфоне Enjoy 80, который, как предполагается, выйдет в продажу в конце этого месяца. Этот смартфон может стать первым устройством с новым чипом, предлагающим улучшенную производительность.

Пользователи в сети также отмечают, что Kirin 8 будет отличаться высокой энергоэффективностью и обновлённым дизайном. Huawei, по всей видимости, планирует обновить как Enjoy 80, так и сам процессор с учётом современных тенденций.

Ранее сообщалось, что Huawei продолжает разрабатывать несколько устройств на базе Kirin 8000, которые также могут быть представлены в ближайшем будущем.

Что касается Enjoy 80, то ожидается, что он будет иметь двойную камеру на задней панели с основным сенсором на 50 Мп и макрокамерой на 2 Мп, что обещает интересные оптические характеристики.