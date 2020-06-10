Китайская компания постоянно работает над новыми смартфонами и хотя до презентации нового поколения аппаратов линейки Huawei P еще далеко, производитель уже начал разработку проекта.

Huawei уже работает над новым камерофоном Huawei P50, в котором, как и в предыдущих моделях обещают новые технологии, в том числе и в плане фотографий.

О разработке Huawei P50 впервые публично заговорил генеральный менеджер продуктов серии Huawei P.

По его словам, они продолжат традицию в каждом новом смартфоне линейки вносить что-то новое в мобильную фотографию.

Также представитель компании сообщил, что, как и все другие модели, Huawei P50 будет готов к выходу весной, а также было добавлено, что на разработку нового продукта им нужно 18 месяцев.

Никаких характеристик аппарата менеджер не назвал.