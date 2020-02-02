Huawei улучшила «Поддержку» смартфонов в РФ и других странах

Китайская компания выпустила обновление для своих смартфонов, которое было нацелено в первую очередь на фирменное приложение HiCare.

Это приложение, где пользователи могут получить помощь и поддержку. Данная программа в России носит название «Поддержка», а в некоторых регионах его назвали Support.

Обновление до версии 10.1.1.305 меняет пользовательский интерфейс, а также функции во вкладках.

Благодаря приложению у пользователей есть возможность управления несколькими устройствами, узнавать о различных акциях, предложениях, мероприятиях, а также с помощью него можно решить проблемы и найти вопросы на наиболее часто задаваемые вопросы.