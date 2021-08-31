Huawei удваивает использование китайских компонентов в своих новых смартфонах

Huawei Technologies явно увеличила использование компонентов, произведенных в Китае, для своих новых смартфонов. Новости появляются, когда компания отказывается от производства деталей в США из-за санкций США.

Согласно отчету NikkeiAsia, китайский технологический гигант удвоил количество китайских компонентов в недавно выпущенных телефонах. Теперь устройства компании содержат более 60 процентов деталей, произведенных в ее родной стране. Для тех, кто не знает, компании пришлось заменить детали, произведенные в США, поскольку компания была внесена в черный список организаций правительства США, что запретило ей использовать многие важные американские технологии. Итак, теперь бренд работает над использованием компонентов местного производства, а больше деталей поставляется из-за границы.

Nikkei работал с токийским специалистом по исследованиям Fomalhaut Techno Solutions и сообщил о модели Mate 40E. Этот телефон поддерживает 5G, и было обнаружено, что комплектующие китайского производства составляют около 60 процентов от общей стоимости всех компонентов. Другими словами, он примерно в два раза больше, чем его предшественник Mate 30. Хотя Huawei по-прежнему использует определенные ключевые полупроводники, такие как чипы американского производства, у нее все еще есть в наличии. Однако это также означает, что компания по-прежнему полагается на эту технологию и может столкнуться с дальнейшим спадом из-за текущей ситуации.

Примечательно, что Фомальгаут обнаружил, что большая часть увеличения доли китайских компонентов была получена благодаря тому, что компания использовала дисплей BOE Technology Group вместо панели Samsung Electronics. Один только дисплей составляет почти 30 процентов от общей стоимости смартфона. Другие, особенно китайские детали, включают антенный переключатель Mate 40E, микросхемы управления питанием и другие, такие как датчик отпечатков пальцев и аккумулятор.

Источник — Astera.