Недавно компания Huawei опубликовала новый патент, связанный с системой управления автономными транспортными средствами. Хотя умные автомобили с технологией самостоятельного вождения уже доступны, компания стремится улучшить общее впечатление от вождения и путешествий.

Согласно патенту под названием «Умный метод управления автомобилем, устройство и система управления» китайский технический гигант работает над интеллектуальной системой управления автомобилем, которая могла бы улучшить автономную технологию, лежащую в основе беспилотных автомобилей. В соответствии с ITHome отчета, патент также описывает систему для управления смарт — автомобилей, который способен улучшить комфорт для пассажиров, а также опыт вождения самости вождения умный автомобиль.

Эта система будет управлять режимом вождения умного автомобиля, его стилем вождения, чтобы достичь оптимальной скорости автомобиля. Как только он достигнет этой оптимальной скорости, он также переключит режим движения, чтобы поддерживать ее. Проще говоря, он будет эффективно работать в режиме реального времени, чтобы пассажиры, находящиеся в транспортном средстве, в том числе находящиеся за рулем, чувствовали себя комфортно и плавно.

К сожалению, на данный момент это все еще патент, поэтому более подробные сведения об этой интеллектуальной системе управления в настоящее время неизвестны. Кроме того, также неясно, действительно ли производитель смартфонов работает над таким продуктом или просто покрывает все основания. Так что следите за обновлениями, поскольку мы будем предоставлять обновления, когда появляется дополнительная информация или какие-либо заметные разработки, касающиеся этой технологии.

Источник — Astera.