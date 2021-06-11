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Huawei стремится разработать технологию беспилотных автомобилей к 2025 году

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Huawei Technologies нацелена на разработку своей технологии для легковых автомобилей без водителя к 2025 году. Новость связана с заявлением, сделанным руководителем компании ранее на этой неделе, поскольку компания стремится расширить масштабы своего бизнеса в автомобильной промышленности.

Huawei стремится разработать технологию беспилотных автомобилей к 2025 году

По словам Ван Цзюня, старшего руководителя подразделения интеллектуальных транспортных средств Huawei, «цель нашей команды — создать к 2025 году настоящие легковые автомобили без водителя». Подобно китайскому технологическому гиганту, другие автопроизводители, технологические фирмы, стартапы и многие другие также работают над собственной технологией автономного вождения для автомобилей. Сюда входят такие компании, как Baidu, Xiaomi и другие, которые пытаются диверсифицироваться в автомобильную промышленность.

Для тех, кто не знает, Huawei работает над небольшими электромобилями с тех пор, как столкнулась с санкциями со стороны правительства США, которые препятствовали ее бизнесу по производству смартфонов, который был ее одной из основных операций. Сейчас компания работает над разработкой собственной технологии для беспилотных автомобилей, а также выпустила различные автомобильные компоненты, которые используются в автомобилях таких производителей, как Mercedes-Benz.

Источник — Astera.

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