Huawei столкнулась с острым дефицитом чипов памяти

Санкции США против компании Huawei негативно отражаются на производстве и продажах компании.

Только китайский производитель смог решить проблему с процессорами, как тут же столкнулся с нехваткой других компонентов для смартфонов.

Недавно сообщалось, что компания Qualcomm начала продавать процессоры Huawei, но только разрешили отгружать чипы без поддержки сетей пятого поколения.

Теперь информаторы сообщают, что китайский производитель из-за санкций прекратил производить Mate 40 RS Porsche Design c 12 ГБ оперативной памяти, а Huawei P50 выпускают только с 8 ГБ ОЗУ.

Источник пишет, что из-за проблем с памятью Huawei P50 не получит версию с 12 ГБ ОЗУ, в связи с этим будет предлагаться только 8 ГБ.

Не исключается, что Huawei в скором времени решит и эту проблему, ведь память она может получать от Samsung и SK Hynix.