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Huawei стала лидером среди китайских компаний-патентообладателей 2024 года

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Huawei заняла первое место в рейтинге 100 лучших патентообладателей Китая за 2024 год, подтверждая своё лидерство в патентной гонке среди китайских компаний. Список был опубликован Научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности в Гуандуне.

В топ-5 также вошли State Grid, Tencent, OPPO и BOE. Alibaba заняла седьмое место, а ZTE — девятое. Huawei, OPPO и Tencent стали лидерами по количеству популярных патентов, поданных за границей.

Компания активно подаёт заявки на патенты, в 2023 году их было 7822, и эта цифра продолжает расти. Huawei разрабатывает новые технологии для различных областей, включая автомобили, смартфоны и носимые устройства.

Недавние патенты касаются безопасного вождения и инновационных аккумуляторов. Ожидается, что Huawei представит ещё множество интересных изобретений в будущем.

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