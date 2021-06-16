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Huawei сотрудничает с WDC Networks в разработке решений для солнечной генерации в Бразилии

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Huawei, одна из ведущих технологических компаний в Китае, в партнерстве с WDC Networks поставила решения для солнечной генерации с использованием искусственного интеллекта и высокопроизводительных оптимизаторов с литиевыми батареями .

Компания объявила, что соглашение о партнерстве было заключено через партнера HDT Energy, которое является бизнес-подразделением HDT International, которое будет заниматься логистикой этого партнерства, в то время как WDC распространяет продукты среди более чем 12 000 интеграторов.

Huawei сотрудничает с WDC Networks в разработке решений для солнечной генерации в Бразилии

В заявлении Huawei говорится, что партнерство будет сосредоточено на поставках решений для солнечной генерации домохозяйствам, предприятиям и станциям распределенной генерации. Huawei также заявляет, что лидирует на бразильском рынке инверторов с долей 30%.

WDC традиционно является дистрибьютором IP и беспроводного оборудования для операторов связи и провайдеров интернет-услуг в Бразилии. В прошлом году компания начала распространение солнечного оборудования от Canadian Solar, немецких AE Solar и SMA, а также местного игрока Froniusas.

Китайские производители являются основными поставщиками оборудования для растущей солнечной энергетики Бразилии. Китайская компания начала работать в этом сегменте в 2016 году, предлагая солнечные инверторы через портфель Smart Fusion Solar. По данным компании, в рамках проектов в области солнечной энергетики в Бразилии, поставляемых с ее решением Fusion, более 4 ГВт, включая около 70 средних и крупных проектов.

Источник — Astera.

Huawei WDC Networks
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