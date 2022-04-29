Huawei сообщила, что ее устройствами пользуется уже 730 млн человек

Huawei до введения санкций метила на первое место в мире по продаже смартфонов, но американское правительство помешало этому.

Конечно санкции повлияли на работу китайского производителя, но он в итоге устоял и сейчас снова стал набирать обороты.

На большой конференции в Китае представитель Huawei заявил, что сейчас активных пользователей компании свыше 730 млн человек.

Также было сказано, что число партнеров у компании выросло до 2 тыс., а экосистемных устройств уже превышает 150 млн ед.

Еще в конце 2019 года активных пользователей у компании было 570 млн человек в месяц.