Всемирная конференция по искусственному интеллекту 2021 (WAIC 2021) недавно завершилась, и основное внимание было уделено растущей индустрии технологий автономного вождения. Однако мероприятие не закончилось без драмы. Компания Huawei объявила о снятии главы подразделения автономного вождения Су Цзин. Позже технический гигант выступил с заявлением, что бывший глава был удален из-за неуместных комментариев, сделанных на мероприятии по поводу технологии автономного самоуправления Tesla. Су утверждал, что автомобили Tesla убивают людей, очевидно, имея в виду проблему с автопилотом, о которой несколько раз сообщалось в последнее время.

Су Цзин проработал в Huawei много лет, обладая выдающимися способностями в области автономных технологий и хорошим рейтингом персонала. Ранее он работал главным архитектором Huawei Terminal Company, а затем руководил отделом продуктов для интеллектуального вождения Huawei. В частности, он взял на себя ведущую роль в создании автономных ADS системы управления решением, которое было первым продемонстрировано на BAIC Arcfox Альфа S. Автомобиль является первым умным электромобилем, оснащенным лидарным решением Huawei, и первой моделью, оснащенной автомобильной системой Huawei Harmony OS.

Таким образом, в некоторых кругах высказываются предположения, что его отстранение могло быть вызвано другими причинами, помимо комментариев Теслы. До этого ходили слухи, что Вэйлай (NIO) и другие производители автомобилей обратились к Су Цзину и хотели переманить его у Huawei. Однако и г-н Су, и НИО опровергли этот слух. Хотя Huawei по-прежнему нанимает его на работу, эксперт по автономному вождению вскоре может разбить свою палатку где-нибудь еще.

Источник — Astera.