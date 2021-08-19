Huawei Technologies смещает свое внимание на развивающиеся рынки, чтобы расширить свое присутствие за пределами Китая. Когда-то зарубежные операции компании составляли около 70 процентов ее общей выручки, которая сильно пострадала из-за различных санкций со стороны США.

Ранее в этом году китайский технологический гигант помог построить центр обработки данных в Сенегале. Этот сайт стоил 70 миллионов евро (примерно 83 миллиона долларов США) и был построен за счет нагрузки от правительства Китая и телекоммуникационной инфраструктуры от Huawei. Компания уделяет особое внимание этим развивающимся рынкам, поскольку США призвали различные страны исключить бренд из своих сетей 5G. США выразили озабоченность национальной безопасностью компании, особенно правительствам таких стран, как Великобритания и некоторые европейские страны .

Несмотря на это, Huawei по-прежнему имеет сильные позиции на развивающихся рынках Африки и Ближнего Востока. На данный момент оборудование, производимое компанией, примерно на 20–30 процентов доступнее, чем оборудование, производимое ее европейскими конкурентами, такими как Ericsson и Nokia. Кроме того, производитель телекоммуникационного оборудования также не отказался от расширения своего присутствия в развитых странах, хотя больше внимания уделяет развивающимся рынкам.

Источник — Astera.