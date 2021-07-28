Huawei P50 и P50 Pro официально выйдут завтра. Свежая информация показывает, что компания также анонсирует другие продукты, такие как Huawei Smart TV V75 и Sound X 2021, наряду с серией P50. 91mobiles объединилась с информатором Ишаном Агарвалом, чтобы поделиться просочившимися рендерами обоих устройств, чтобы раскрыть их дизайн. Издание также поделилось ключевыми характеристиками смарт-телевизора.

Smart TV V75 имеет сверхтонкие лицевые панели и оснащен модулем камеры в верхней части. Хотя официального подтверждения нет, смарт-телевизор может быть оснащен выдвижной камерой, которая может подниматься или спрятаться внутри верхней рамки телевизора.

В публикации утверждается, что Smart TV V75 оснащен 75-дюймовым дисплеем с технологией Super MiniLED и будет работать на HarmonyOS 2. Устройство будет предлагать 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Инспектор показал, что компания работает над другим телевизором под названием Huawei Smart TV V98, который будет оснащен 98-дюймовым дисплеем. Информации о его характеристиках и дате запуска нет.

Huawei Sound X 2021 — это Bluetooth-динамик с прозрачным дизайном премиум-класса, который внешне отличается от своего предшественника. Говорят, что он оснащен аудиодрайверами Devialet. Остальные детали Sound X 2021 остаются в секрете.

Источник — Astera.