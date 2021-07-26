Huawei Smart Screen V 75 Super выйдет 29 июля с Mini LED и HarmonyOS 2.0

Ранее сегодня (26 июля 2021 года) Huawei официально объявила о запуске нового Smart Screen V 75 Super 29 июля 2021 года. Это будет первый телевизор компании со светодиодным дисплеем Mini LED, который также будет поддерживать Harmony OS 2.0.

Китайский технологический гигант поделился этой новостью в своем официальном аккаунте Weibo, указав дату запуска. По словам Юй Чэндонга, генерального директора Consumer BG в Huawei, новый Smart Screen V 75 Super будет оснащен 46080 светодиодами SuperMini. Это позволит ему предлагать более реалистичные изображения с точными деталями, а также возможность точной настройки. Что касается звука, то будущий телевизор будет предлагать звуковое поле уровня театра Дьюара на 20 единиц.

К сожалению, на данный момент компания только объявила дату запуска, и более подробные детали относительно этого телевизора пока неизвестны. Тем не менее, это знаменует собой серьезный сдвиг на рынке, поскольку различные бренды коммерциализируют технологию мини-светодиодных дисплеев. Даже 12,9-дюймовый iPad Pro, выпущенный ранее в этом году, имел эту панель дисплея, и ожидается, что Apple также выпустит MacBook с Mini LED. Для тех, кто не знает, Mini LED предлагает различные улучшения и преимущества по сравнению с обычными ЖК-панелями.

Это включает более высокую яркость, более широкую цветовую гамму и более высокую контрастность. Кроме того, помимо прочего, он потребляет меньше энергии. Примечательно, что дата запуска 29 июля — это тот же день, когда бренд представит свою последнюю флагманскую серию, линейку Huawei P50. Так что следите за обновлениями.

Источник — Astera.