Промышленность полупроводников и смартфонов во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах, готовится к серьезным сбоям после того, как Вашингтон недавно ужесточил санкции в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

17 августа Министерство торговли США (DOC) объявило о своем решении потребовать от иностранных производителей, использующих американские технологии, получить лицензию, если они планируют продавать полупроводники Huawei. Аналитики считают, что новое правило, призванное сдержать рост Huawei, вызовет ужасную волну по глобальным цепочкам поставок.

В прошлом году DOC фактически запретил американским компаниям продавать чипы Huawei, произведенные в США. В мае DOC внес поправки в правило, нацеленные на приобретение Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США. Хотя майское ограничение привело к прекращению поставок чипов Huawei на заказ, китайская компания, тем не менее, могла покупать готовые чипы, разработанные третьей стороной.

Однако с последним шагом Вашингтон «еще больше ограничивает Huawei в получении чипов иностранного производства, разработанных или произведенных с использованием программного обеспечения или технологий в США в той же степени, что и сопоставимые чипы в США», — говорится на веб-сайте американского ведомства.

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге для прессы в начале этого месяца, что Соединенные Штаты злоупотребляют концепциями национальной безопасности и государственной власти, чтобы наложить различные ограничения на китайские компании, что представляет собой «вопиющий гегемонистский акт».

После прекращения продаж компании Huawei, которая в прошлом году закупила комплектующих на 19 миллиардов долларов США, «технологические боссы обеспокоены тем, что действия их правительства отвлекут от них инвестиции в сторону конкурентов в других странах», — сообщил в этом месяце журнал Economist.

Между тем, согласно мартовскому отчету Boston Consulting Group, в течение следующих трех-пяти лет компании США могут потерять 18 процентных пунктов своей глобальной доли и 37 процентов своих доходов, если Соединенные Штаты «полностью запретят компаниям, производящим полупроводники, продавать их в Китай».