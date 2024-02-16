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Huawei скоро запустит смартфон Wiko за 25 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Huawei представит новый бюджетный смартфон Wiko под своим экосистемным брендом.

Согласно последним сообщениям инсайдеров в социальных сетях, устройство будет доступно по цене около 2000 юаней (280 долларов). Смартфон Wiko, известный в Китае как Xingyao, поможет Huawei расширить доступ к своей операционной системе HarmonyOS для пользователей с ограниченным бюджетом.

Смартфон уже получил сертификат 3C, где указано, что в устройстве будет 40-ватная быстрая зарядка. Пока мало известно о

Предполагается, что смартфон может быть ребрендированной версией Enjoy 70 Pro, который оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+, процессором Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти, 108-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

 

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