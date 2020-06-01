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Обзоры рынков

Huawei скоро начнет продажи планшета MatePad

01.06.2020 22:08

Huawei в России с 5 июня начнет продажи недорого планшета MatePad, который является упрощенной версией профессионального MatePad Pro с 10-дюймовый экраном.

Huawei MatePad создан для тех, кому не нужна высокая производительность, при этом требуется поддержка стилуса и удобное устройство с большим экраном для просмотра контента.

В представленном планшете установлен 2К дисплей, процессор Kirin 810 и 4 ГБ оперативной памяти.

Huawei скоро начнет продажи планшета MatePad

Постоянной памяти в планшете установили 64 ГБ. Будет предлагаться версия с Wi-Fi, а также поддержкой сетей пятого поколения.

Работает планшет под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Сервисов от компании Google в устройстве нет, а вместо них предлагаются альтернативные решения от Huawei.

Huawei скоро начнет продажи планшета MatePad

Huawei MatePad для предзаказа станет доступен 5 июня, причем первые покупатели получат в подарок фирменные беспроводные наушники FreeBuds 3 и 50% скидку на фирменный стилус M-Pencil.

Стоимость планшета составляет 21 990 рублей за версию с Wi-Fi и 23 990 рублей за модификацию с Wi-Fi и LTE модулем.

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