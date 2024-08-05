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Huawei сделала компактную 100-ваттную зарядку для гаджетов

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Компания Huawei расширила линейку аксессуаров новым складным зарядным устройством на основе нитрида галлия. Благодаря использованию GaN-технологии, размеры блока питания небольшие при мощности до 100 Вт.

Huawei сделала компактную 100-ваттную зарядку для гаджетов

Устройство поддерживает протоколы PD, PPS и QC, а также защищено от перегрева и коротких замыканий.

Интересной особенностью является функция на аппаратном уровне, блокирующая возможность подключения сразу более двух устройств. При подключении одного гаджета максимум — 100 Вт, парой можно заряжать сочетаниями до 88+18 Вт и 66+40 Вт.

Huawei сделала компактную 100-ваттную зарядку для гаджетов

Зарядка оснащена тремя портами: одним USB Type-A и двумя Type-C. Он уже поступил в продажу в Китае по цене 349 юаней или 4 100 рублей.

Новинка Huawei отличается компактностью и функцией защиты от несанкционированного подключения.

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