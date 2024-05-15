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HUAWEI сделала большой 4K-телевизор с ИИ-функциями за 63 тыс. рублей

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Серия телевизоров Vision Smart Screen 4 4K TV была представлена компанией HUAWEI. Линейка включает модели с диагональю 65, 75 и 86 дюймов.

HUAWEI сделала большой 4K-телевизор с ИИ-функциями за 63 тыс. рублей

Одной из выдающихся особенностей этой серии является невероятно тонкая рамка, всего 1,5 мм, которая занимает более 98% передней панели устройства. Задняя панель выполнена из цельной стальной пластины для большей прочности.

Большой 4K-экран разделен на 2304 зоны локальной подсветки, обеспечивая высокую контрастность и глубину черного цвета. Он предлагает воспроизведение 92% цветового спектра DCI-P3 с точностью △E ≤ 1,518. Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц для 4K-изображений, а для игр частота обновления может быть повышена до 240 Гц.

Внутри телевизора установлены четырехъядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Особое внимание уделяется наличию нейроблока, который отвечает за функции искусственного интеллекта. Этот блок позволяет улучшить качество изображения, размывать фон во время видеозвонков через встроенную камеру и даже отслеживать осанку детей, сидящих перед экраном. Все это работает на операционной системе HarmonyOS 4.2, разработанной компанией HUAWEI.

HUAWEI Vision Smart Screen 4 4K TV доступен по очень привлекательной цене. Модель с диагональю 65 дюймов стоит всего $692. Более крупные варианты с диагональю 75 и 86 дюймов предлагаются по цене $899 и $1245 соответственно.

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